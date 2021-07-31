В Госдуме с восхищением отреагировали на золото российских саблисток на Олимпиаде

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских саблисток в командном турнире на Олимпиаде в Токио. В финале Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова одолели сборную Франции со счётом 45:41.



«В финальном поединке была интереснейшая упорная борьба! Француженки пытались догнать российскую команду, но воля, сила, опыт и дружба наших спортсменок помогли устоять, а самое главное — завоевать очередную золотую медаль. Мы с восхищением наблюдаем за успехами сборной. Поздравляем и гордимся!



Фехтование приятно удивляет на Олимпиаде в Токио. Обычно «царицей» Олимпийских игр называют лёгкую атлетику, но сейчас можно сказать, что фехтование достойно перехватило инициативу. Правда, лёгкая атлетика в Токио только начинается — всё впереди. Теперь следим за нашими легкоатлетами», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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