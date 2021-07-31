Сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт Олимпиады

Сборная России по фехтованию досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2020 в Токио после победы саблисток в финале командного турнира.

Перед заключительным днём соревнований в активе российской команды 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали.



В соревнованиях по фехтованию на Играх в Токио осталось разыграть последний комплект наград — в командном первенстве рапиристов. Таким образом, по итогам турнира фехтовальщиков российская сборная обеспечила себе первое место как по количеству золотых медалей, так и по общему количеству завоёванных наград.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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