Мамедов: Никитина переломила ход встречи, в ней есть потенциал сильной спортсменки

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов высказался о стратегии команды в матче за золотые медали Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Российские саблистки одолели француженок со счётом 45:41.

«Соня Позднякова в ранге олимпийской чемпионки в личном фехтовании шикарно отфехтовала в команде. Надёжно, всё здорово. Важность команды — взаимозаменяемость. У Великой не всё пошло как надо, Позднякова и Никитина взяли на себя это бремя и груз ответственности. И Соне сразу стало легче. Шёл разговор о замене: упадёт не упадёт — поменяем не поменяем.

К Оле Никитиной подошёл и сказал: «Помнишь, два года назад ты их всех покрошила на чемпионате мира в Будапеште? Сейчас бери всё на себя». Оля – молодец, хотя очень трудно начала с Японией. То же, что и здесь было в Будапеште в полуфинале с Италией. Никитина переломила ход встречи. В Никитиной есть потенциал сильной спортсменки. Но с Японией стартовала плохо, в финале же звёздочка стала звездой. Ей 22 года, а уже олимпийская чемпионка. Француженки были настроены не отдавать финал, хотели взять реванш. У них сильная и ровная команда.

Соня Великая расстроилась, что у Светки Шевелевой нет медали. Я Жеребченко в Рио не выставил, когда бились с французами. Они тогда вели 35:30, вывели запасного, думали, что дойдут до 40 первыми и станут чемпионами вчетвером. А наш Артур Ахматхузин вышел и перевернул ход, повели 40:38, а потом мы выиграли 45:41, проигрывая девять уколов. Поэтому я Соне объяснил всё. Света Шевелева хорошая девочка, но просто повесить медаль с риском проиграть — ни в коем случае», — передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата».