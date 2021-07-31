Глава Федерации дзюдо России: три бронзы на всю дружину — это полный «неуд»

Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов высказался по поводу выступления российских дзюдоистов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Три бронзы на всю дружину российского дзюдо не могу признать удовлетворительным результатом, это полный, конкретный «неуд». Концепцию «каждый старт как тренировка к Играм» надо пересматривать, чемпион всегда должен быть чемпионом, где бы ты ни выступал. Потенциал у ребят был колоссальный, но я напомню, что и молодёжи у нас немало, и они по всем параметрам должны быть в тройке лидеров, причем всегда.

Наше выступление не должно зависеть от того, в какой стране мы выступаем — эти Игры проходят в Японии, и первыми с девятью золотыми медалями стали японцы. Следующие будут во Франции, в Париже, так что — будем медали и там хозяевам татами отдавать? И не надо ссылаться на фарт, просто проигрывает тот, у кого глаза не горят, кто себя уже чемпионом почувствовал, кто думает, что соперник слабее. Расслабленных бьют.

Уж кто герой, так это Мадина Таймазова — великая девочка, с колоссальной перспективой, и все видели, что она творила. В обморок падала, но победила — личность, патриот, трудяга, а ведь мы уже после первого поединка боялись, что её измотали физически. В итоге в общей сложности 35 минут продержалась, и всё с достойными противниками, просто глаза горят у человека», — приводит слова Анисимова ТАСС.