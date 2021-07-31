Элейн Томпсон завоевала олимпийское золото в беге на 100 м, установив рекорд Игр

Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в беге на 100 м на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат спортсменки — 10,61. Это новый олимпийский рекорд.

На пьедестале оказались ещё две спортсменки из Ямайки — Шелли-Энн Фрейзер-Прайс пришла второй, уступив победительнице 0,13 секунды, а Шерика Джексон финишировала на третьем месте, проиграв всего на 2 сотые больше, чем Фрейзер-Прайс.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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