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Элейн Томпсон завоевала олимпийское золото в беге на 100 м, установив рекорд Игр

Элейн Томпсон завоевала олимпийское золото в беге на 100 м, установив рекорд Игр
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Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в беге на 100 м на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат спортсменки — 10,61. Это новый олимпийский рекорд.

На пьедестале оказались ещё две спортсменки из Ямайки — Шелли-Энн Фрейзер-Прайс пришла второй, уступив победительнице 0,13 секунды, а Шерика Джексон финишировала на третьем месте, проиграв всего на 2 сотые больше, чем Фрейзер-Прайс.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Женщины. 100 м. Финал
31 июля 2021, суббота. 15:50 МСК
Окончено
1
Элейн Томпсон
Ямайка
10.61
2
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Ямайка
10.74
3
Шерика Джексон
Ямайка
10.76
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Новости. Олимпиада 2020
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