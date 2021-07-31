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Владимир Путин обратился к российским саблисткам после командной победы на Олимпиаде-2021 в Токио

Владимир Путин обратился к российским саблисткам после командной победы на Олимпиаде-2020
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Президент России Владимир Путин поздравил российских саблисток с победой на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Ранее Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова завоевали золотые медали в командных соревнованиях, одолев команду Франции со счётом 45:41.

«От души поздравляю вас, весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях Игр XXXII Олимпиады в Токио.

Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твёрдый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования», — цитирует Путина сайт Кремля.

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