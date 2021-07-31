Бадминтонисты из Китайского Тайбэя завоевали золото Олимпиады-2020 в парном разряде
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Представители Китайского Тайбэя Ли Ян и Ван Чи Линь выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по бадминтону в мужском парном разряде. В финале они обыграли китайцев Ли Цзюнь Хуэя и Лю Юй Чэня со счётом 2:0 (21:18, 21:12).
В матче за бронзу Аарон Чиа и Вуи Ик Со из Малайзии победили индонезийцев Мохаммада Ахсана и Хендру Сетиавана — 2:1 (17:21, 21:17, 21:14).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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