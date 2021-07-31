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Саблистка Позднякова: индивидуальное золото – здорово, но слёзы и эмоции были с командой

Саблистка Позднякова: индивидуальное золото – здорово, но слёзы и эмоции были с командой
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Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020, саблистка София Позднякова поделилась эмоциями после победы в командном первенстве.

«Время покажет, когда у меня будут четыре золотые медали. Папа уже говорил, что у него четыре медали, у меня две, копилки отдельные. Когда сюда приехала, не ставила себе задачу выиграть в личных соревнованиях и биться за золото в командных. На то он и спорт – не рассказывай о своих планах. Я собиралась взять паузу, думаю об этом — но чемпионат мира в Египте будет через год, посмотрим.

У нас есть свой девиз: «Вместе как один, вместе победим!». Очень давнишний девиз, был ещё до нашего поколения. Раз всё работает, решили не менять. Я немного травмировала палец, ничего серьёзного. Хорошо, что это случилось в последней встрече. Очень круто стоять на пьедестале со своими партнёршами по команде. Команда как-то дороже, конечно, индивидуальные – очень здорово, но слёзы и эмоции были с командой. Ты понимаешь, сколько девчонки работали, есть, с кем разделить. Эта медаль касается не только нас троих, но и всей нашей команды, которая работала на протяжении пяти лет», — передаёт слова Поздняковой корреспондент «Чемпионата».

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