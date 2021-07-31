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Саблистка Никитина рассказала про психологический приём, который она использовала на ОИ

Саблистка Никитина рассказала про психологический приём, который она использовала на ОИ
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Российская саблистка Ольга Никитина рассказала про психологический приём, который она использовала во время финала командных соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Меняла оружие, потому что это психологический приём. Надо было чуть-чуть успокоиться.

Меня все поддерживали: девочки, тренеры. Старалась не обращать внимания на счёт, когда выходила на бой, вспоминала слова моего тренера. Не торопиться, работать над началом, посильнее бить и не жалеть.

Психологически было тяжело фехтовать последний бой, особенно на 44-м уколе. Понимаешь, что вот-вот — и чемпионки. Это что-то невероятное, безумно счастлива за девочек и за всех, кто за нас болел», — передаёт слова Никитиной корреспондент «Чемпионата».

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