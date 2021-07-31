Саблистка Софья Великая прокомментировала командную победу на Олимпиаде-2020

Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Софья Великая поделилась эмоциями после победы сборной России в командном первенстве на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Командная победа отличается от индивидуальной тем, что ты выступаешь, фехтуешь и добиваешься амбиций не только за себя — ты ответственен за других людей. Бывает, что такая ответственность давит людей: одни боятся, другие спешат. Лично для меня это определённая самореализация. Да, возможно, иногда у меня что-то не получается в личных соревнованиях, но в командных я всегда могу реализовать себя, помочь подругам. Вот это сплочение и единение очень важны для меня. Все удивляются, когда спрашивают: «Почему вы проиграли, обидно ли занять второе место? Зачем вам фехтовать в команде?». Отвечаю, что я сама так себя мотивирую: могу преодолеть сложности, с которыми столкнулась в индивидуальных дисциплинах. Безусловно, мы можем проиграть, но, когда побеждаем, это приносит невероятное удовлетворение.

Сегодня я была не в лучшей форме — после личных соревнований немного болела нога, поэтому с нагрузками было тяжелее. Не было острых травм, но накопившаяся усталость сыграла роль: если в первых двух встречах я была более активна, то после пятичасового перерыва было сложно управлять той скоростью, которая была нужна в решающем бою с француженками. Вы могли заметить, что я вышла и проиграла свой первый бой… После этого встал вопрос: «Можешь фехтовать или нет?». Я ответила, что понимаю, что мне нужно делать, но не могу найти дистанцию. Затем спросила: «Могу ли попробовать следующий бой?», — мне разрешили, при этом предупредили, что если не получится — точно будет замена. В следующем поединке я смогла нанести удары и передать эстафету девчонкам», — передаёт слова Великой корреспондент «Чемпионата».