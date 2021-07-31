Софья Великая: нас четверо. Хочется, чтобы вся команда получала награды и почести на ОИ

Российская саблистка Софья Великая высказалась по поводу роли запасных на Олимпийских играх.

«На всех соревнованиях нас четверо. Мы запутываем соперника, привлекая интерес. На Олимпиаде не имеем такой возможности, хотя человек приехал, отобрался, прошёл годовой тур ради лицензии. Он имеет полное право находиться здесь, разминается, отдаёт силы. Конечно, хотела бы обратить на это внимание. Возможно, в будущем стоит что-то изменить, так как это несправедливо. Хочется, чтобы полноценная команда получала награды и почести. На этой Олимпиаде у нас были представлены все 12 комплектов медалей. Мы считали, что это нереально, но рады, что мечта осуществилась, приезжаем полноценными командами. Было ужасно тяжело, когда кто-то едет в «личке» и убирает другую родную дисциплину. Возможно, в будущем мы сможем вместе менять правила в лучшую сторону для спортсменов и людей.

Микст в фехтовании? Я помню, что где-то что-то происходило, возможно, я тогда была в декрете. На этой Олимпиаде все находились в равных условиях, можно определить готовность соперника при первых ударах в бою. В нашей стране проводились турниры, в одном из них был микст — достаточно необычно. Но затрудняюсь ответить, как отношусь к этому на международной арене. То, что есть сейчас, меня устраивает», — передаёт слова Великой корреспондент «Чемпионата».