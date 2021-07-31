Глава ОКР пояснил, кому была показана жёлтая карточка в финале турнира саблисток в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил ситуацию с жёлтой карточкой, которую судья финала в фехтовании саблисток на Олимпийских играх — 2020 в Токио показал в сторону представителей России на трибуне.

Присутствовавшие на поединке сборных Франции и России журналисты решили, что предупреждение вынесено Позднякову, эмоционально поддерживавшему команду, в составе которой выступала его дочь, но, как оказалось, наказан был один из тренеров национальной команды.



«Жёлтая карточка была показана одному из тренеров нашей команды, тренеру Ольги Никитиной», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Российская сборная в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой (запасная) в финале победила француженок со счётом 45:41. Ранее в личном первенстве Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.

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