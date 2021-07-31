Тренер олимпийской призёрки Каримовой — о выступлении подопечной: я переживал до слёз

Тренер российской спортсменки Юлии Каримовой, которая завоевала бронзовую медаль Олимпиады в стрельбе из винтовки с 50 метров, Владимир Лукин рассказал, как он переживал за Юлию.

«Сегодня я был дома, болели вместе с женой Валентиной. Она у меня в стрельбе хорошо разбирается. У неё были свои эмоции, вплоть до слёз. Плакала от счастья. Я переживал до слёз. Сегодня тоже волнуюсь, даже голос вот сейчас дрожит, но всё равно уже полегче эмоционально получилось. Я стараюсь накануне не накачивать спортсмена, потому что ничего нового не смогу сказать. Если бы она была рядом, если бы я видел, как она тренировалась, тогда есть, о чём говорить. А когда не видишь, можно говорить только о душевном и физическом состоянии: как здоровье, как настроение», — приводит слова Лукина ТАСС.