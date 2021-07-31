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Позднякова кричала от радости, Великая целовала золотую медаль. Фото триумфа саблисток

Позднякова кричала от радости, Великая целовала золотую медаль. Фото триумфа саблисток
Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая
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31 июля в Тибе на стадионе «Макухари Мэссэ» российские саблистки стали обладательницами золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова обыграли сборную Франции со счётом 45:41.

Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020, саблистка София Позднякова поделилась эмоциями после победы в командном первенстве.

«Время покажет, когда у меня будут четыре золотые медали. Папа уже говорил, что у него четыре медали, у меня две, копилки отдельные. Когда сюда приехала, не ставила себе задачу выиграть в личных соревнованиях и биться за золото в командных. На то он и спорт – не рассказывай о своих планах. Я собиралась взять паузу, думаю об этом — но чемпионат мира в Египте будет через год, посмотрим», — передаёт слова Поздняковой корреспондент «Чемпионата».

Лучшие кадры победы сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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