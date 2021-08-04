Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Расписание Олимпийских игр — 2020, 5 августа, 13-й день, Олимпиада — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 5 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 5 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 27 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 5 августа 2021 года
00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода. 10 км.
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал.
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал.
03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал.
05:00. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал.
05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал.
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал.
06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал.
07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал.
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал.
10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км.
11:30. Скалолазание. Мужчины. Финал.
11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал.
11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м.
13:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м.
13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал.
13:15. Карате. Женщины. Ката. Финал.
13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал.
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал.
14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал.
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал.
14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021