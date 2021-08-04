Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 5 августа

Завтра, 5 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 27 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 5 августа 2021 года

00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода. 10 км.

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал.

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал.

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал.

05:00. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал.

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал.

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал.

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал.

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал.

10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км.

11:30. Скалолазание. Мужчины. Финал.

11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал.

11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м.

13:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м.

13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал.

13:15. Карате. Женщины. Ката. Финал.

13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал.

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал.

14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал.

14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал.