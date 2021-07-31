Арман Дюплантис рассказал, как разговор с любимой спас его шансы на медаль ОИ-2020

Рекордсмен мира, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис рассказал, как затянувшийся телефонный разговор с любимой девушкой спас его на Олимпиаде в Токио.
Дюплантис договорился выпить кофе в олимпийской деревне с соперником из США Сэмом Кендриксом. Однако пропустил встречу, так как слишком долго говорил по телефону. Позже выяснилось, что Кендрикс сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Олимпиаде, а австралийские легкоатлеты, которые с ним контактировали, теперь находятся в изоляции.
«Я собирался встретиться с ним в олимпийской деревне и выпить кофе, но я слишком долго разговаривал со своей девушкой и пропустил встречу. Так что только благодаря ей, я не был вместе с ним. Это очень печально, потому что Сэм действительно был в хорошей форме и высоко прыгал на соревнованиях, так что одно из мест на пьедестале теперь вакантно», — приводит слова Дюплантиса Daily Mail.
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