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Глава USADA: Россия посмеялась над Играми, обнародуйте тесты их спортсменов

Глава USADA: Россия посмеялась над Играми, обнародуйте тесты их спортсменов
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Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет и мировых лидеров по борьбе с допингом за их «попытку заткнуть глаза всему миру» заявлением, что России «запрещено» участвовать в Олимпийских играх — 2020.

«Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное.

Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей.

Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports.

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Новости. Олимпиада 2020
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