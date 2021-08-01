Глава ОКР опубликовал эмоциональный пост после победы дочери в командном фехтовании

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу дочери Софии Поздняковой в командном фехтовании на Олимпиаде в Токио.
«Мои дочери как-то космически быстро стали взрослыми и самостоятельными. Подумал об этом вскользь, взглянув на фото, на котором совсем ещё маленькая Соня беззаботно улыбается миру вокруг неё.
Сегодня, после Олимпийского финала было сделано много совсем других кадров – с медалями, с подругами по команде, с тренерами. Неизменными остались Сонина улыбка и мир вокруг неё. Мир, который как будто улыбнулся ей в ответ. В ответ на сотни часов изматывающих тренировок, на слезы боли и отчаяние после травм, на весь тот путь, что прошла София от маленького ребенка на папиных руках до двукратной Олимпийской чемпионки.
Нет большего счастья, чем счастье тех, кого любишь и за кого переживаешь. Сегодня я увидел Соню абсолютно счастливой и при этом спокойной и уверенной в себе, как будто все это её, как будто так просто должно было случиться.
Это значит, весь пройденный на сегодняшний день путь был правильным. И это огромная радость. Благодарю за неё ещё раз и Софью Великую, и Олю Никитину, и Свету Шевелеву, и тренеров. Без вас не было бы этой золотой команды. А, значит, и фотографий, где так счастлива моя дочь. С победой, чемпионки!
И в добавление: кто-то говорит, что у нас с дочерью шесть Олимпийских золотых медалей на двоих, но на самом деле у нас счёт — 4:2. При всей моей радости за Соню, понимаю, что её амбиций и упорство ничем не остановить, и поволноваться ещё придётся. Так что выходим на вторую космическую скорость! И дальше нас ждут ещё более интересные события, она точно постарается у меня выиграть! Как и всегда», — написал Поздняков в своём «инстаграме».
Российская сборная в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой (запасная) в финале победила француженок со счётом 45:41. Ранее в личном первенстве Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.
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