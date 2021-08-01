Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпийских играх

Юлия Ефимова не выступит в финале женской комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщают РИА Новости.

Сообщается, в финале выступят Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова. При этом, Ефимова выступила в квалификации комбинированной эстафеты. В отборочном заплыве, Юлия Ефимова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова и Мария Каменева продемонстрировали седьмой результат — 3.57.36.

Ранее Ефимова осталась без медали, заняв лишь пятое место на дистанции 100 м брассом.

В мужской комбинированной эстафете выступят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников.

Начало женского заплыва стартует 1 августа в 5:15 мск. Финал мужской комбинированной эстафеты ориентировочно начнётся в 5:35 мск.