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Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпийских играх

Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпийских играх
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Юлия Ефимова не выступит в финале женской комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщают РИА Новости.

Сообщается, в финале выступят Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова. При этом, Ефимова выступила в квалификации комбинированной эстафеты. В отборочном заплыве, Юлия Ефимова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова и Мария Каменева продемонстрировали седьмой результат — 3.57.36.

Ранее Ефимова осталась без медали, заняв лишь пятое место на дистанции 100 м брассом.

В мужской комбинированной эстафете выступят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников.

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Начало женского заплыва стартует 1 августа в 5:15 мск. Финал мужской комбинированной эстафеты ориентировочно начнётся в 5:35 мск.

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