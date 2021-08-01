Американец Дрессел завоевал золото с рекордом в плавании на дистанции 50 м вольным стилем

Представитель США Кейлеб Дрессел завоевал золото в турнире по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем, проплыв дистанцию за 21.07, установив олимпийский рекорд.

Второе место занял француз Флоран Маноду, который показал время 21.55. Бронзу завоевал бразилец Бруно Фратус с временем 21.57.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 37 медалей, из которых 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 17 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.