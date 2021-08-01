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Россиянки стали седьмыми в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Токио

Российские пловчихи Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Анна Суркова заняли седьмое место в финале комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Токио (Япония). Золото выиграли австралийки. Серебро завоевали американки, бронзу — канадки.

Плавание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Комбинированная эстафета. 4х100 м

1. Австралия — 3.51,60 (олимпийский рекорд).

2. США — 3.51,73.

3. Канада — 3.52,60...

7. Россия (Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Анна Суркова) — 3.56,93.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.