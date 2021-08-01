Мария Захарова: у западных СМИ настоящее беснование по поводу российского участия на Играх

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о повышенном интересе западных СМИ к выступлению России на Олимпиаде в Токио.
«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясёт от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь ещё и от российской символики на майках журналистов! Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных 11 бронзовых.
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