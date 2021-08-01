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Российские рапиристы встретятся с США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде

Российские рапиристы встретятся с США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде
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Российские рапиристы Тимур Сафин, Владислав Мыльников, Кирилл Бородачёв и Антон Бородачёв вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио в командном первенстве. В четвертьфинале россияне обыграли национальную команду Гонконга.

В полуфинале россияне встретятся с США.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада 2020. Фехтование
Мужчины. Командная рапира. 1/4 финала
01 августа 2021, воскресенье. 04:45 МСК
Идёт
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Новости. Олимпиада 2020
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