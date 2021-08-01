На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 18 новых положительных тестов на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 18 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список вошёл один спортсмен. Другие случаи касаются подрядчиков и персонала.
Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 264.
29 июля стало известно, что сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе была изолирована на Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста одного из спортсменов на коронавирус. 63 легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции после появления новости, что американский прыгун с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на COVID-19.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
- 1 августа 2021
-
07:39
-
07:22
-
07:19
-
07:12
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:50
-
06:44
-
06:43
-
06:33
-
06:26
-
06:25
-
06:16
-
06:15
-
06:04
-
06:04
-
05:53
-
05:37
-
05:24
-
05:16
-
05:15
-
05:04
-
04:57
-
04:47
-
04:39
-
03:33
-
02:59
-
02:39
-
01:08
-
01:03
-
00:30
-
00:19
-
00:02
- 31 июля 2021
-
23:55