На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 18 новых положительных тестов на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 18 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список вошёл один спортсмен. Другие случаи касаются подрядчиков и персонала.



Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 264.



29 июля стало известно, что сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе была изолирована на Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста одного из спортсменов на коронавирус. 63 легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции после появления новости, что американский прыгун с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на COVID-19.



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Новость по теме Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе изолирована на Олимпиаде в Токио