Симона Байлз не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на ОИ-2020

Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике Симона Байлз не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио, сообщает USA Today.

Ранее Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, но стала серебряным призёром Игр. От участия в индивидуальном многоборье Симона отказалась. Позже гимнастка подробнее рассказала о психологической проблеме, которая не позволила ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

После этого американка отказалась от участия в финалах соревнований в брусьях и опорном прыжке.

На данный момент США занимает второе место в медальном зачёте, завоевав 19 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград.