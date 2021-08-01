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Симона Байлз не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на ОИ-2021

Симона Байлз не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на ОИ-2020
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года по спортивной гимнастике Симона Байлз не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио, сообщает USA Today.

Ранее Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, но стала серебряным призёром Игр. От участия в индивидуальном многоборье Симона отказалась. Позже гимнастка подробнее рассказала о психологической проблеме, которая не позволила ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

После этого американка отказалась от участия в финалах соревнований в брусьях и опорном прыжке.

На данный момент США занимает второе место в медальном зачёте, завоевав 19 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград.

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