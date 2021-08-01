Евгения Чикунова — о 7-м месте России в эстафете: испытываю гордость за нашу команду!

Российская пловчиха Евгения Чикунова оценила выступление в комбинированной эстафете 4х100 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Анна Суркова заняли седьмое место. Золото выиграли австралийки. Серебро завоевали американки, бронзу — канадки.

«В эстафете все девчонки проплыли на максимуме. Испытываю гордость за нашу команду! Ещё хочу поблагодарить всех, кто меня вчера поддержал, кто нашёл время написать тёплые слова. Это очень важно для меня», — приводит слова Чикуновой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.