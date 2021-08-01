Евгения Чикунова — о 7-м месте России в эстафете: испытываю гордость за нашу команду!

Российская пловчиха Евгения Чикунова оценила выступление в комбинированной эстафете 4х100 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Анна Суркова заняли седьмое место. Золото выиграли австралийки. Серебро завоевали американки, бронзу — канадки.
«В эстафете все девчонки проплыли на максимуме. Испытываю гордость за нашу команду! Ещё хочу поблагодарить всех, кто меня вчера поддержал, кто нашёл время написать тёплые слова. Это очень важно для меня», — приводит слова Чикуновой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.
- 1 августа 2021
-
07:39
-
07:22
-
07:19
-
07:12
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:50
-
06:44
-
06:43
-
06:33
-
06:26
-
06:25
-
06:16
-
06:15
-
06:04
-
06:04
-
05:53
-
05:37
-
05:24
-
05:16
-
05:15
-
05:04
-
04:57
-
04:47
-
04:39
-
03:33
-
02:59
-
02:39
-
01:08
-
01:03
-
00:30
-
00:19
-
00:02
- 31 июля 2021
-
23:55