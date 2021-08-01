Пловец Климент Колесников отреагировал на 4-е место России в эстафете на ОИ-2020

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал выступление в комбинированной эстафете 4х100 м на летних Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла четвёртое место. Золото выиграли американцы, установившие мировой рекорд.

«В целом — неплохо. Если говорить и про настрой, и про время. Особенно если учитывать все обстоятельства, что уже девятый соревновательный день. И если брать каждого по отдельности, кто сколько проплыл за эти соревнования, кто как устал… Все вышли и выложились по максимуму. Огорчает только то, что удачи чуть-чуть не хватило. Тут не о чем сожалеть.



Рылов полсекунды проиграл Райану Мёрфи? Как я и сказал, отталкиваясь от физического состояния, возможностей ребят, кто как уже выложился на этих соревнованиях. Женя стартовал больше всех из нас, закрывал все эстафеты. Тут можно к каждому придраться, но повторюсь, что все выложились по максимуму», — цитирует Колесникова сайт «Матч ТВ».