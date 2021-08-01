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Россиянин Семёнов проиграл грузину Каджая в четвертьфинале турнира по греко-римской борьбе

Россиянин Семёнов проиграл грузину Каджая в четвертьфинале турнира по греко-римской борьбе
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Российский спортсмен Сергей Семёнов не смог выйти в полуфинал турнира по греко-римской борьбе (до 130 кг) на Олимпийских играх в Токио.

На стадии четвертьфинала он уступил представителю Грузии Якобу Каджая. Напомним, в 1/8 финала россиянин победил египтянина Абделатифа Мохамеда.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых.
Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте США. Они взяли 19 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Замыкает тройку Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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