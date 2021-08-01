Российский боксёр Хатаев проиграл британцу Уиттакеру и стал бронзовым призёром ОИ-2020

Российский боксёр Имам Хатаев не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале турнира он уступил представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей.

Таким образом, Хатаев стал обладателем бронзы Олимпиады.

Напомним, в четвертьфинале россиянин победил испанца Газимагомеда Джалидова.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых.

Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте США. Они взяли 19 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Замыкает тройку Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.