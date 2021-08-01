Дмитрий Губерниев оценил выступление российских пловцов на Олимпиаде в Токио

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итог выступления российских пловцов на летних Олимпийских играх в Токио.
«Мы верим твёрдо в героев спорта! Олимпийский турнир пловцов завершён! Евгений Рылов и Климент Колесников — просто короли! Рылов вернул золото в Россию спустя 25 лет, стал абсолютным чемпионом в плавании на спине, надавал по ушам американцам, здорово помог серебряной нашей эстафете! Спасибо, Женя!
Колесников взял серебро и бронзу, сражался доблестно, был готов побеждать, чуть не хватило! Спасибо, Климент! И спасибо всей нашей сборной за работу, все старались из последних сил. Спасибо тренерам, не всё получилось, но удар держат и всё понимают! Спасибо болельщикам за поддержку! Мы взяли 5 медалей, из которых 2 золотые. Могли больше? Наверное, могли… Учтём ошибки и пойдём дальше! Курс на Париж-2024! Так победим!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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