Китаянка Лицзяо Гун выиграла золото Олимпиады-2020 в толкании ядра

Китайская легкоатлетка Лицзяо Гун выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в толкании ядра. Серебряным призёром стала американка Рейвен Сондерс. Бронза досталась новозеландке Валери Адамс.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Толкание ядра

1. Лицзяо Гун (Китай) — 20,58.

2. Рейвен Сондерс (США) — 19,79.

3. Валери Адамс (Новая Зеландия) — 19,62.

Россиянки в этом виде программы не выступали.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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