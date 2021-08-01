Российские рапиристы одолели американцев в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио

Российские рапиристы пробились в финал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В полуфинале Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников и Тимур Сафин одолели американцев со счётом 45:41.

На старте соревнований россияне прошли команду Гонконга (45:39). В финале российские рапиристы сразятся с французами. Встреча начнётся в 13:50 мск.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся