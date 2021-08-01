Французский боксёр устроил забастовку после дисквалификации на Олимпиаде

Французский боксёр Мурад Алиев отказался покидать ринг после поражения от представителя Великобритании Фрэйзера Кларка в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио, сообщает ТАСС.

Во время боя Алиев, по мнению рефери, ударил головой своего соперника, что привело к рассечению. В итоге судья присудил французу дисквалификацию. Однако Алиев отказался покинуть ринг и устроил забастовку. Также он высказывал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых.

Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте США. Они взяли 19 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Замыкает тройку Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.