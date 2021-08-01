Владимир Сальников подвёл итоги выступления российских пловцов на Олимпиаде в Токио

Президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников оценил выступления российских пловцов на Олимпийских играх.

Происходило всё тяжело, непросто. Эту Олимпиаду ни с чем сравнить нельзя. Часть этих игр — коронавирус, мы понесли потери как на чемпионате Европы в Будапеште, так и здесь — Илья Бородин не доехал, Дарья Устинова тоже болела. Всё это повлияло на нас. Но неудачными я бы эти Игры не назвал. Оценка — твёрдая четвёрка, хотя могли лучше.

Я не разделяю точку зрения о том, что Ефимова точно бы хорошо проплыла отбор. Давайте всех поставим на пьедестал без отбора. Есть чёткие критерии, которые надо выполнять. Но она и до, и после отбора говорила, что ей просто не хватило времени тренироваться и набрать физическую форму. Если так, то откуда могло что-то взяться здесь? Вы что, хотели, чтобы мы её без отбора поставили в команду?

Критерии отбора менять нельзя. Спортсмен, который честно отобрался, завоевал честное право выступать. Если отбор убрать, то будет субъективная оценка. Тогда будет возня и раздрай, а это не нужно. Отбор прошёл по правилам — сюда приехали все, кто заслужил, все имели возможность здесь выступить хорошо. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но это спорт», — передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата».