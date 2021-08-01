Британский политик: Россия избегает наказания, выступая на Олимпиаде в другой форме

Член консервативной партии Великобритании Тобиас Эллвуд недоволен тем, что России разрешили выступить на Олимпиаде в Токио, несмотря на допинговый скандал.

«Если вы собираетесь наказать страну за нарушение правил, то вся страна должна это почувствовать, поэтому нужно увидеть, чтобы наказание сработало. То, что cейчас происходит в Токио, — это то, что Россия избегает наказания, выступая на Олимпиаде в другой форме», — приводит слова Эллвуда UK Time News.

Напомним, из-за допингового скандала сборной России на Олимпиаде запретили использовать флаг и исполнять национальный гимн.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых.

Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте США. Они взяли 19 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Замыкает тройку Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.