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Двух грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады-2021

Двух грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады-2020
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Два грузинских дзюдоиста были исключены из соревнований, проводимых в рамках Олимпийских игр в Токио, из-за нарушения коронавирусных протоколов, сообщает агентство Kyodo.

Спортсмены, чьи имена не разглашаются, покинули Олимпийскую деревню для осмотра достопримечательностей. Ранее СМИ сообщали, что два серебряных медалиста по дзюдо, представляющие сборную Грузии, были замечены на Токийской телебашне. Это является нарушением требований к спортсменам по предотвращению распространения коронавируса.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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