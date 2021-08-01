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Тренер сборной России по плаванию: всей команде ставлю твёрдую пятёрку

Тренер сборной России по плаванию: всей команде ставлю твёрдую пятёрку
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал результаты российских пловцов.

«Всей команде ставлю твёрдую пятёрку. Всей команде, потому что, вы знаете, 25 лет у нас не было золотой медали. У нас есть ещё серебро и бронза, даже одну мы упустили совсем недавно. Уступили мы эту бронзу в борьбе, которая была справедливой и жёсткой. Женя настартовался, для него такой режим был впервые, чуть-чуть не хватило.

80 процентов проплыли хуже отбора? А медали кто завоёвывал? Эти проценты — команда, а команда это не только медали. Везде такая ситуация. Если её нет — нет результата. Командный дух, дружба, товарищество и поддержка — необходимые вещи. Команда выдавливает чемпиона.

Мы сделаем анализ, но вы имейте в виду, в тройке у нас было всего три человека. Приходят моменты старта и спортсмен находится там, где должен находиться. Рейтинг — статистика, а мы знаем, что есть ложь, наглая ложь и статистика», — сказал Чепик в беседе с журналистами.

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