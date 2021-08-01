Президент Федерации спортивной борьбы России — о Воробьёвой: надо слушать тренеров

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев объяснил причины поражения Натальи Воробьёвой.

«Наталья раньше выигрывала у этой спортсменки, спокойно боролась с ней на тренировках и побеждала. Причины поражения? Во-первых, мне показалось, что Наталья не настроилась. Во-вторых, нужно всё же слушать тренеров — как они ставят борьбу с соперником. В данном случае она не выполнила установку, залезла в какие-то непонятные захваты и в итоге проиграла. Делала какие-то детские, я бы сказал, приёмы, а на Олимпиаде надо посерьёзнее настраиваться и слушать то, что говорит тренер. В общем-то, она не выполнила установку на эту схватку», — сказал Муртузалиев в беседе с журналистами.