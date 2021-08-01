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Российские волейболисты уверенно обыграли сборную Туниса на групповом этапе Олимпиады-2021

Российские волейболисты уверенно обыграли сборную Туниса на групповом этапе Олимпиады-2020
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Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в пользу российских волейболистов. Самым результативным из россиян стал Максим Михайлов, набравший 15 очков.

Отметим, что подопечные Туомаса Саммелвуо досрочно вышли в плей-офф олимпийского турнира ещё до встречи с Тунисом. Российские волейболисты стали безоговорочными лидерами группы B, по ходу турнира они также обыграли команды Бразилии, США и Аргентины, уступив лишь сборной Франции.

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Олимпийские игры – 2020. Волейбол. Мужчины
Группа В. Пятый тур

Россия – Тунис – 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

Олимпийские игры (м). Группа B. 5-й тур
01 августа 2021, воскресенье. 08:20 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тунис
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Новости. Олимпиада 2020
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