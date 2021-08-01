Российские волейболисты уверенно обыграли сборную Туниса на групповом этапе Олимпиады-2020

Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в пользу российских волейболистов. Самым результативным из россиян стал Максим Михайлов, набравший 15 очков.
Отметим, что подопечные Туомаса Саммелвуо досрочно вышли в плей-офф олимпийского турнира ещё до встречи с Тунисом. Российские волейболисты стали безоговорочными лидерами группы B, по ходу турнира они также обыграли команды Бразилии, США и Аргентины, уступив лишь сборной Франции.
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Олимпийские игры – 2020. Волейбол. Мужчины
Группа В. Пятый тур
Россия – Тунис – 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).
- 1 августа 2021
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