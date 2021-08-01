В США комика жёстко раскритиковали за шутки в адрес гимнастки Симоны Байлз

Майкл Че, американский комик, участник популярного шоу «Saturday Night Live» подвёргся жёсткой критике со стороны общественности из-за шуток в адрес четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз.

В США комика Майкла Че жёстко раскритиковали за шутки в адрес гимнастки Симоны Байлз Фото: https://instagram.com/chethinks?utm_medium=copy_link

Вчера, 31 июля, Че опубликовал в своём «инстаграме» серию «сториз», где заявил, что желает шутить над Байлз.

«Чуваки, я хочу пошутить над Симоной Байлз. У меня в голове около трёх минут шуток о ней», — написал Че.

Позднее Майкл сделал скриншот двух сообщений из своего директа, в одном из которых пользователь написал расистскую шутку в адрес американки. «Кто сказал, что чёрные не ломаются?» — гласила шутка пользователя. «Вот это хорошая шутка, хорошая работа, 8 из 10», — оценил её Че.

После наплыва критики со стороны СМИ и травли других пользователей, комик удалил все «сториз».

Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке.