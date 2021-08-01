Китаянка Ши завоевала золото ОИ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Полякова — 10-я
Поделиться
Китаянка Тинмао Ши стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В финале она набрала 383,50 балла. Второй стала соотечественница Ши – Хань Ван, в её активе 348,75 балла. Тройку призёров замкнула американка Криста Палмер (343,75).
Единственная россиянка, отобравшаяся в финал, Мария Полякова заняла 10-ю строчку итоговой таблицы. В сумме за 5 прыжков получила 284,05 балла.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Олимпиада 2020. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Тинмао Ши
Китай
383.50
2
Хань Ван
Китай
348.75
3
Криста Палмер
США
343.75
Комментарии
- 1 августа 2021
-
10:36
-
10:35
-
10:20
-
10:13
-
10:11
-
10:06
-
10:01
-
09:55
-
09:52
-
09:30
-
09:22
-
09:18
-
09:16
-
09:12
-
08:56
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:07
-
07:46
-
07:39
-
07:22
-
07:19
-
07:12
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:50
-
06:44
-
06:43
-
06:33
-
06:26
-
06:25
-
06:16
-
06:15
Партнерский контент