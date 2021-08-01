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Китаянка Ши завоевала золото ОИ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Полякова — 10-я

Китаянка Ши завоевала золото ОИ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Полякова — 10-я
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Китаянка Тинмао Ши стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В финале она набрала 383,50 балла. Второй стала соотечественница Ши – Хань Ван, в её активе 348,75 балла. Тройку призёров замкнула американка Криста Палмер (343,75).

Единственная россиянка, отобравшаяся в финал, Мария Полякова заняла 10-ю строчку итоговой таблицы. В сумме за 5 прыжков получила 284,05 балла.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада 2020. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Тинмао Ши
Китай
383.50
2
Хань Ван
Китай
348.75
3
Криста Палмер
США
343.75
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