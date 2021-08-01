Тренер сборной во волейболу Саммельвуо — о матче с Тунисом: это наша общая победа!

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу сборной России по волейболу над командой Туниса.
«Мы заняли первое место, это очень здорово. Это хороший результат, но в четвертьфинале это ничего не значит. Нужно готовиться и смотреть расписание. Нужно анализировать нашу игру и думать, как двигаться в сторону атаки. Турнир продолжается. Посмотрим, как всё сложится. Что касается соперника, пусть будет, кто будет. После группового этапа всё начинается заново.
Мы хотели сегодня победить и знали, что нам нужен результат. Было желание занять первое место. В первую очередь есть результат, но есть маленькие нюансы, которые можно улучшить. Нужно изучить все эти внутренние моменты. Это наша общая победа!» — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата».
Сегодня мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в пользу российских волейболистов.
- 1 августа 2021
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