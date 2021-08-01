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Тренер сборной во волейболу Саммельвуо — о матче с Тунисом: это наша общая победа!

Тренер сборной во волейболу Саммельвуо — о матче с Тунисом: это наша общая победа!
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Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу сборной России по волейболу над командой Туниса.

«Мы заняли первое место, это очень здорово. Это хороший результат, но в четвертьфинале это ничего не значит. Нужно готовиться и смотреть расписание. Нужно анализировать нашу игру и думать, как двигаться в сторону атаки. Турнир продолжается. Посмотрим, как всё сложится. Что касается соперника, пусть будет, кто будет. После группового этапа всё начинается заново.

Мы хотели сегодня победить и знали, что нам нужен результат. Было желание занять первое место. В первую очередь есть результат, но есть маленькие нюансы, которые можно улучшить. Нужно изучить все эти внутренние моменты. Это наша общая победа!» — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата».

Сегодня мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в пользу российских волейболистов.

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