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У Дарьи Клишиной выявили подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра

Российские врачи осмотрели прыгунью Дарью Клишину после получения травмы на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Специалисты выявили подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра. Спортсменка будет отправлена на дополнительное обследование.

Клишина не сумела пройти квалификацию Игр-2020. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.



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