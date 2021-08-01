У Дарьи Клишиной выявили подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра

Российские врачи осмотрели прыгунью Дарью Клишину после получения травмы на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».
Специалисты выявили подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра. Спортсменка будет отправлена на дополнительное обследование.
Клишина не сумела пройти квалификацию Игр-2020. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.
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- 1 августа 2021
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