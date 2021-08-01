Андрей Червиченко — о провале Клишиной: если уехала жить в США, то будь готова к критике

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал критику в адрес прыгуньи в длину Дарьи Клишиной за неудачное выступление на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не сумела пройти квалификацию Игр-2020. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.
«Девчонки, которые будут играть сегодня финал микста, говорили мне, что не особо считают Шарапову россиянкой, потому что всё время была в США. С Клишиной похожая история. Если уехала на постоянное жительство и тренировки в США, то будь готова к критике, если не даёшь результат. Это двоякая ситуация.
Потому что можно понять и её, и тех, кто критикует. Жительство в США же никак не влияет на уровень подготовки, потому что лично я не считаю, что у нас условия хуже. Но критику понять можно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 августа 2021
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