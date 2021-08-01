Глава МОК заявил, что российские спортсмены имеют право на выступление на Олимпиаде-2020

Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением по поводу выступления команды ОКР на Олимпиаде.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому россияне имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством WADA», — цитирует Баха немецкое агентство DPA.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.



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