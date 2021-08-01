Сальников отреагировал на конфликт тренера сборной России по плаванию Чепика с Губерниевым

Президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников отреагировал на перепалку главного тренера сборной России Сергея Чепика с комментатором Дмитрием Губерниевым.

Напомним, Губерниева возмутило то, как Чепик оценил выступление российских пловцов на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Они завоевали пять медалей и прервали серию в 25 лет без побед на Олимпийских играх. На пресс-подходе Губерниев заявил, что сборная закрыла вопрос с результатом только благодаря двум спортсменам: Клименту Колесникову и Евгению Рылову.

«Мы понимаем эмоции, и хорошо, что все так неравнодушны к результатам нашей команды. Сейчас всем нужно успокоиться и провести анализ выступления уже на холодную голову», — приводит слова Сальникова «Р-Спорт».