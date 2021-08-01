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Израильский гимнаст Долгопят завоевал золото ОИ-2020 в вольных упражнениях, Нагорный — 7-й

Израильский гимнаст Долгопят завоевал золото ОИ-2020 в вольных упражнениях, Нагорный — 7-й
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Олимпийский чемпион Токио в командном многоборье, российский гимнаст Никита Нагорный занял седьмое место в личном первенстве в вольных упражнениях на Олимпиаде-2020. Он набрал 13,066 балла.

Золотую медаль в вольных упражнениях завоевал представитель Израиля Артём Долгопят, его выступление судьи оценили в 14,933 балла. Серебро у испанца Райдерлей Сапаты (14,933), бронза досталась китайцу Жотэн Сяо (14,766).

Отметим, Нагорный также выступит в олимпийских финалах на перекладине и в опорном прыжке. Ещё один россиянин Давид Белявский поборется за личные медали на коне и параллельных брусьях, Денис Аблязин вышел в финалы в опорном прыжке и кольцах.

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Олимпиада 2020. Спортивная гимнастика
Мужчины. Вольные упражнения. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Артём Долгопят
Израиль
14.933
2
Райдерлей Сапата
Испания
14.933
3
Жотэн Сяо
Китай
14.766
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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