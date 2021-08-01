Израильский гимнаст Долгопят завоевал золото ОИ-2020 в вольных упражнениях, Нагорный — 7-й
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Олимпийский чемпион Токио в командном многоборье, российский гимнаст Никита Нагорный занял седьмое место в личном первенстве в вольных упражнениях на Олимпиаде-2020. Он набрал 13,066 балла.
Золотую медаль в вольных упражнениях завоевал представитель Израиля Артём Долгопят, его выступление судьи оценили в 14,933 балла. Серебро у испанца Райдерлей Сапаты (14,933), бронза досталась китайцу Жотэн Сяо (14,766).
Отметим, Нагорный также выступит в олимпийских финалах на перекладине и в опорном прыжке. Ещё один россиянин Давид Белявский поборется за личные медали на коне и параллельных брусьях, Денис Аблязин вышел в финалы в опорном прыжке и кольцах.
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