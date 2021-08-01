Нагорный: знал, что если сделаю свою вольную программу, то выиграю, а я её не сделал

Гимнаст Никита Нагорный прокомментировал неудовлетворительное выступление на Олимпиаде в Токио.
«Сегодня тяжёлый день выдался. Но на разминке чувствовал себя хорошо, всё было нормально. Но с самого утра всё началось не так гладко, возможно, это последствия. Сложности в личной жизни или здоровьем? Да нет, всё нормально. Накопительный эффект начинает сказываться, не могу сказать ничего в свое оправдание. Знал, что если сделаю свою вольную программу, то выиграю, а я её не сделал», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.
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