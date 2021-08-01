Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Никита Нагорный: я сегодня облажался

Никита Нагорный: я сегодня облажался
Комментарии

Гимнаст Никита Нагорный прокомментировал своё неудачное выступление на Играх в Токио.

«Эмоции интересные — непонятные. Выходил делать свою программу, но не получилось. Много можно найти объяснений, но уже ничего не сделаешь. Грустно, обидно, но я сегодня облажался. Здесь нужно только собраться и достойно выступить в оставшиеся два дня. Была изначально задача попасть в финал и выйти с этой программой. Нельзя выходить так, как я вышел. Надо достойно выступать, ты страну представляешь. Да, можно сказать, что у меня золотая медаль, личная медаль, но так нельзя выходить. Надо восстанавливаться, есть финал на опорном прыжке, я действующий чемпион мира. Будем смотреть, что я смогу доказать или буду говорить опять, что мне стыдно», — сказал Никита Нагорный в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Новость по теме
Нагорный: знал, что если сделаю свою вольную программу, то выиграю, а я её не сделал
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021