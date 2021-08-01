Никита Нагорный: я сегодня облажался

Гимнаст Никита Нагорный прокомментировал своё неудачное выступление на Играх в Токио.
«Эмоции интересные — непонятные. Выходил делать свою программу, но не получилось. Много можно найти объяснений, но уже ничего не сделаешь. Грустно, обидно, но я сегодня облажался. Здесь нужно только собраться и достойно выступить в оставшиеся два дня. Была изначально задача попасть в финал и выйти с этой программой. Нельзя выходить так, как я вышел. Надо достойно выступать, ты страну представляешь. Да, можно сказать, что у меня золотая медаль, личная медаль, но так нельзя выходить. Надо восстанавливаться, есть финал на опорном прыжке, я действующий чемпион мира. Будем смотреть, что я смогу доказать или буду говорить опять, что мне стыдно», — сказал Никита Нагорный в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 1 августа 2021
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