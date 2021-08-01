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Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала пятой в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио

Завершились женские соревнования в опорном прыжке в спортивной гимнастике. Победительницей стала бразильянка Ребека Андраде. Россиянки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова заняли 5-е и 6-е места соответственно.

Спортивная гимнастика. Олимпиада. Токио. Опорный прыжок. Женщины

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15.083.

2. Микейла Скиннер (США) — 14.916.

3. Со Чон Ё (Южная Корея) — 14.733.

4. Алекса Морено (Мексика) — 14.716.

5. Ангелина Мельникова (Россия) — 14.683.

6. Лилия Ахаимова — 14.666.

7. Шэллон Олсен (Канада) — 14.550.

8. Джейд Кэри (США) — 12.416.

Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 в команде, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.



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