Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала пятой в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио

Завершились женские соревнования в опорном прыжке в спортивной гимнастике. Победительницей стала бразильянка Ребека Андраде. Россиянки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова заняли 5-е и 6-е места соответственно.
Спортивная гимнастика. Олимпиада. Токио. Опорный прыжок. Женщины
1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15.083.
2. Микейла Скиннер (США) — 14.916.
3. Со Чон Ё (Южная Корея) — 14.733.
4. Алекса Морено (Мексика) — 14.716.
5. Ангелина Мельникова (Россия) — 14.683.
6. Лилия Ахаимова — 14.666.
7. Шэллон Олсен (Канада) — 14.550.
8. Джейд Кэри (США) — 12.416.
Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 в команде, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
- 1 августа 2021
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:25
-
13:23
-
13:21
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:53
-
12:37
-
12:37
-
12:29
-
12:25
-
12:25
-
12:07
-
12:01
-
12:01
-
11:38
-
11:27
-
11:24
-
11:18
-
11:07
-
10:59
-
10:58
-
10:36
-
10:35
-
10:20
-
10:13
-
10:11
-
10:06
-
10:01
-
09:55
-
09:52